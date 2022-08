„Die Freude am Theaterspielen ist der Motor unseres Erfolges“, so lautet das Motto der Schauspielgruppe Liesing unter der Leitung von Erika Stabentheiner. 100 Jahre "Theater in Liesing" wird heuer pandemiebedingt zwei Jahre verspätet gefeiert. In der Chronik der Trachtenkapelle Liesing wird 1920 erstmals eine Volkstheaterspielgruppe erwähnt. Diese Schauspielgruppe hat sich aus den kulturellen Vereinen, Musikkapelle und Kirchenchor gebildet. Am Liesinger Badstubmplatz wurden 1925 gleich zwei Freiluftaufführungen mit "Der Bucklkraxentrager" und "A Räuscherl" präsentiert.