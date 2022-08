Wer noch nicht weiß, wie es in einem Bienenhaus und in einem Bienenstock zugeht, wenn die Bienen "aus sehr sanften, friedlichen Zuchtlinien" der Carnica-Rasse mit Pollen beladen heimkommen und die Nektartropfen ausspucken, wie sich das Summen tausender Bienen anhört, wie sich Drohnen, die männlichen Biene, anfühlen, wenn man sie streichelt, wie Honig geschleudert wird - der kann all das beim Honigfest in Hermagor erfahren.