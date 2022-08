Seit Monaten wenden sich Leser an die Kleine Zeitung, weil ihnen die Öffnung des Liesersteigs, der Spittal und Seeboden verbindet, am Herzen liegt. Der Fußweg ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und biete vor allem an heißen Sommertagen Abkühlung. Zu dessen Sperre führte ein Felssturz im Winter 2021. Rund 200 Kubikmeter Material stürzten auf einer Länge von 15 Metern über den Steig bis zum Ufer der Lieser ab. Der Landesgeologe veranlasste die sofortige Absperrung. Er kam zum Schluss, dass „mit Steinschlag und Felsstürzen an den Steilflanken der Lieser wiederkehrend zu rechnen sei“.