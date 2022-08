Die Stadtgemeinde Spittal lädt am Donnerstag, dem 18. August 2022, gemeinsam mit Europa-Ausschussmitgliedern und EU-Gemeinderäten zu informativen Stunden über die Europäische Union ein. Mit einem besonderen Europa-Gratis-Kaffee sprechen wir am Informationsstand vor dem Spittaler Rathaus am Markttag über Europa und die Europäische Union. Mit den Vertretern von Europe-Direct Klagenfurt können sich die Spittalerinnen und Spittaler Fachinformationen holen und tauschen sich mit den städtischen Gemeinderäten aus.