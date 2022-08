Der Verein der Oberdrautaler Flößer wird die heurigen Flößertage an der Drau ohne Coronaeinschränkungen veranstalten. Es werden wieder sechs Floße in Oberdrauburg eingebunden mit welchen vom Samstag dem 13. August bis Montag dem 15. August die 55 Kilometer lange Stecke in fünf Etappen bis Spittal gefahren wird. Nach jeder Etappe findet am Ufer der Drau ein Fest statt, welches von der örtlich zuständigen Flößergruppe ausgerichtet wird.