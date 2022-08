Was vor 15 Jahren als Julia Malischnigs Herzenswunsch und Vision einer jährlichen musikalischen Plattform für exzellente Gitarrist:innen und Musiker:innen der vielfältigsten Saiteninstrumente aus aller Welt begann, wurde schon bald nach der Gründung des Festivals in Millstatt zum heimlichen Mittelpunkt und Mekka der Gitarrenfans. Mittlerweile hat sich La Guitarra esencial als Kulturhighlight der Superlative mit Strahlkraft weit über die Grenzen hinaus positioniert. Auch zum 15. Jubiläum vom 2. bis 7. August ist es Intendantin Julia Malischnig gelungen, ein einzigartig vielfältiges Programm unter dem Titel „THE POWER OF WO:MEN“ zusammenzustellen und das Publikum an jedem Konzertabend zu Begeisterungsstürmen und Ovationen hinzureißen.