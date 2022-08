Für eine Folge von "Akte X – die unheimlichen Fälle des FBI", dem Serienklassiker der 1990er-Jahre, dürfte die Geschichte wohl zu wenig Stoff hergeben. Aber in Treffen und Rennweg am Katschberg sorgt der ungewöhnliche Fund durchaus für Gesprächsstoff. Am Wochenende stießen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Treffen auf einer Wiese auf die 50 mal 60 Zentimeter große Marmortafel mit der Inschrift "Erbaut 1950–1951 unter Bürgermeister Peter Aschbacher". Die Verwunderung war groß und so machte sich die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite aktiv auf die Suche nach dem Besitzer.