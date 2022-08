In Tirol wurden die Wölfe mit der Bezeichnung 108 MATK und 121 FATK zum Abschuss freigegeben. Nun verdichten sich die Hinweise, dass es sich dabei um ein Pärchen handeln könnte, das derzeit Welpen führt. Die Kleine Zeitung berichtete exklusiv. Die Naturschutzorganisation WWF Österreich kritisiert jetzt den am vergangenen Freitag in Tirol erlassenen Abschussbescheid als "kurzsichtigen Schnellschuss", fordert dessen umgehende Rücknahme und stattdessen eine Herdenschutzoffensive.