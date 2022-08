„Müllalarm“ war das Motto der Stadtrally der Spittaler Volkshilfe. Heuer wurde der Fokus bei den Stationen auf die Umwelt und Nachhaltigkeit gerichtet. Die Ermittlerinnen und Ermittler mussten heraus finden, welcher Gegenstand falsch in der Papiertonne entsorgt wurde. Es war der Pappbecher, welcher in den Restmüll gehört. Rund 90 Ermittler und Ermittlerinnen nahmen an der Schnitzeljagd durch die Innenstadt teil und konnten das spannende Rätsel lösen.