Sechs Jahre war Pause, diesen Samstag geht es beim Downhill Rennen in Millstatt wieder rasant bergab! "Wir wurden immer wieder auf unser Rennen angesprochen. Es war doch in Kärnten das größte, das von einem Verein organisiert wurde. Und man muss auch für die Jugend immer wieder etwas tun", begründet Stefan Müller vom Verein "Vertical Racing", warum das Radrennen über Stock und Stein am 13. August in die sechste Auflage geht.