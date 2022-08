Die Jugendfeuerwehr und das Jugendrotkreuz Spittal an der Drau konnten am 30. und 31. Juli an einer ganz besonderen Art von Übung teilnehmen. Das Ausbilderteam der Jugend unter der Führung des Jugendbeauftragten Alexander Kummer und seiner Stellvertreterin Stefanie Kanzner konnte in Zusammenarbeit mit den Betreuern der Jugendgruppe des Roten Kreuzes Spittal, Martin Klar, Bianca Pereira-Arnstein, Anna Gatterer und Julia Unterzaucher eine 24 Stunden Übung veranstaltet werden.