Die Freude an Kindern, die Freude am Sport und die Freude, mit Leib und Seele Gastgeber zu sein. Das ist die Philosophie unserer Familie“, sagt Siegfried Palle, Seniorchef des Familien- und Sporthotels Brennseehof in Feld am See. Am Montag feiert der Touristiker aus Leidenschaft seinen 70. Geburtstag. Mit Freunden, Partnern und mit der Familie, die bei ihm an erster Stelle steht. Eine Prioritätensetzung, die spürbar ist und seit Jahren eine Wohlfühlatmosphäre für die Gäste schafft.