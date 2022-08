Die klar formulierte Forderung der Lavanter Bauern wurde erhört. Am Montag pochten sie darauf, dass es noch in dieser Woche eine Verordnung oder einen Bescheid für den Abschuss von Problemwölfen geben muss. Das Land reagierte binnen weniger Tage. Nachdem der Tiroler Landesregierung vom Fachkuratorium Wolf, Bär, Luchs am vergangenen Dienstag die Entnahme der Wölfe 108 MATK (männliches Tier) und 121 FATK (weibliches Tier) aus der italienischen Population empfohlen wurde, liegt mit heute, Freitag, der von der zuständigen Fachabteilung ausgearbeitete Bescheid vor. Darin ist festgehalten, dass in drei Jagdteilgebieten in den Gemeindegebieten von Lavant, Tristach und Nikolsdorf bis zum 31. Oktober 2022 zwei Wölfe entnommen werden dürfen.