Am Donnerstagmorgen gegen 06.45 Uhr lenkte ein Klagenfurter (46) einen Lkw mit Anhänger auf der Drautal Bundesstraße (B100) von Möllbrücke in Richtung Lienz. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens begann der Lkw plötzlich zu kippen und stürzte in weiterer Folge über einen Fahrstreifen. Der am Anhänger befindliche Altmetallcontainer öffnete sich dadurch und verteilte eine große Menge der Ladung auf dem Fahrstreifen. Beim Lkw traten sämtliche Flüssigkeiten aus. Diese mussten gebunden und entfernt werden.

© KK/FF PUSARNITZ

Wegen der Aufräumarbeiten war die B100 bis 10.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Pusarnitz und Möllbrücke, die Straßenmeisterei sowie ein Abschleppunternehmen.