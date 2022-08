Schon bald gibt es in Spittal einen Leerstand weniger. In der Villacher Straße 22 laufen am ehemaligen Futterhaus-Standort die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. "Erst im März haben wir uns festgelegt, dass wir wieder machen, was wir können", erzählt Bäckermeister Andreas Berger. Am Dienstag, dem 9. August, ist es so weit, wenn er gemeinsam mit Lebensgefährtin Veronique Kohlmaier die Bäckerei eröffnet.