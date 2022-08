Der "GailtalBauer" in Kirchbach im Gailtal ist Geschichte. Ende Juni wurde er zugesperrt. Viele Hoffnungen und kühne Erwartungen waren mit dieser Idee eines Erlebnis-Bauerhofes verknüpft. Ziel war, ein unverwechselbares Ausflugsziel für die ganze Familie zu schaffen. Mit Hofladen, Schaukäserei, Komfort-Kuhstall, Kinderspielplatz, Streichelzoo und als Novum ein Heu-Kino. Genährt wurde das Projekt von Expertisen der Freien Universität Krems, die den Projektbetreibern laut Marktforschung wirtschaftliche Höhenflüge in Aussicht stellten. Täglich könne, so die These, mit der Anfahrt von drei Bussen, vornehmlich aus der Zielgruppe Pensionisten, gerechnet werden. Also viele Besucher, die nach der Führung durch Stall und Stadel auch noch im Hofladen einkaufen würden.