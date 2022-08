Kritik an desolater Straße zum Weißensee

Die Straße in die Tourismusgemeinde Weißensee sei in einem "erbärmlichen Zustand", bemängelt ein Leser der Kleinen Zeitung. Die Straßenbauabteilung des Landes Kärnten wird den Abschnitt in Praditz 2023 in Angriff nehmen.