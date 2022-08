"Ringsum wird alles zugepflastert und versiegelt, und jetzt soll auch noch diese letzte Grünfläche in Parkplätze umgewandelt werden", klagt Emil Janesch. Seit über 40 Jahren wohnt er bereits in der Ponauer Straße 32. Der Wohnblock grenzt an die gegenüberliegende Anlage im Drauweg an. Dass die grüne Wiese samt Spielfläche zubetoniert wird, will er nicht einfach so hinnehmen. "Ich frage mich, wo dann im Winter der ganze Schnee hinsoll", wirft Emil Eichinger ein, der als ehemaliger Hausmeister 34 Jahre lang auch die Schneeräumung übernahm.