Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher am 16. Juli in Irschen attackiert. Gegen 3 Uhr nachts verließ der Jugendliche aus dem Bezirk Spittal an der Drau die Veranstaltung "Jubiläumsfest 140 Jahre Sängerrunde Irschen" in Rittersdorf und ging alleine zu Fuß auf der Gemeindestraße in Richtung Pfarrkirche. Nach ca. 100 Metern wurde er von einer unbekannten männlichen Person von hinten niedergestoßen, wodurch er mit dem Gesicht am Asphalt aufschlug.

Er stand sofort wieder auf und sah laut Polizei noch eine männliche Person, welche schnellen Schrittes zum Festzelt zurückgegangen ist. Der 16-Jährige hatte daraufhin seinen Heimweg fortgesetzt. Bei Tageslicht begab er sich aufgrund der starken Schmerzen ins Krankenhaus Spittal. Von dort wurde er ins Klinikum Klagenfurt überwiesen, wo schwere Gesichtsverletzungen festgestellt wurden.

Eventuelle Zeugen der Tat werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Oberdrauburg (+43 59 133 2231) zu melden. Anonyme Hinweise werden ebenfalls entgegengenommen, um den Täter ausforschen zu können.