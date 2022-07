Gute Nachrichten gibt es am Freitag aus dem Gegendtal: Nach den verheerenden Unwettern im Juli sind die Straßen und Verbindungswege nach und nach wieder befahrbar. Am Dienstag soll dann auch die B 98 Millstätter Straße im Bereich Einöde für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Fahrbahn wurde zum Teil völlig weggerissen. "In den letzten Wochen wurden Steinschlichtungen errichtet, um den Afritzer Bach zu regulieren, und der Straßenkörper wurde neu aufgebaut", teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. Da Mitarbeiter der Straßenbauabteilung und des Wasserbauamtes mit schwerem Gerät auf der Strecke gearbeitet haben, war es nicht möglich, den Abschnitt zwischenzeitlich für den Zivilverkehr freizugeben.

"In Rekordzeit wiederhergestellt"

"Jetzt finden noch Asphaltierungsarbeiten statt. Betonleitwände werden aufgestellt und Ampelanlagen installiert. Damit ist die Straße spätestens ab Dienstag wieder einspurig befahrbar. Die Pendler aus dem Gegendtal und aus Afritz haben somit wieder eine direkte Verbindung Richtung Villach", sagt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Seinen Dank spricht er den Mitarbeitern des Wasserbauamts und der Straßenbauabteilung des Landes aus: "Hubert Amlacher und sein Team vom Straßenbauamt Villach haben die zerstörte Straße in Rekordzeit wiederhergestellt!"