In den vergangenen Jahren war es um das Flug-Erlebnis im Gailtal still geworden. Daniel Tomaschek gründetet nun die Flugschule "Time Flies" in Kirchbach. "Es war schon lange mein Traum, eine Flugschule zu betreiben. Umso mehr freut es mich, dass es jetzt richtig losgeht", sagt der gebürtige Holländer, der die Corona-Zeit für die Unternehmensgründung nutzte.