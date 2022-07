Gute Nachrichten gibt es für Mölltaler Pendler. Die Mölltalstraße zwischen den Ortschaften Latzendorf (Stall) und Tresdorf (Rangersdorf) wird ab Donnerstagabend einspurig befahrbar sein. "Es ist eine Wahnsinnsleistung aller Mitarbeiter, die seit Dienstag mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind", sagt Horst Tuppinger, Leiter des Straßenbauamtes Spittal. Der Verkehr wird mittels einer bedarfsabhängigen Ampel geregelt. Es sollte nur zu kurzen Wartezeiten kommen.

Es ist gelungen, den Latzendorfer Bach oberhalb der Straße wieder zurück in das Bachbett zu verlegen. Die Leitschienen werden in den kommenden Tagen montiert. Noch ist nicht abschätzbar, wie lange die einspurige Befahrbarkeit der Straße aufrechterhalten bleiben muss. In der Nacht auf Dienstag trat der Latzendorfer Bach über die Ufer, rund 20.000 Kubikmeter Geröll und Holzstämme wurden auf die Mölltalstraße befördert. PKW wurden in den vergangenen beiden Tagen über einen Radweg umgeleitet.