Mit dem neuen Shop möchte das Oberkärntner Familienunternehmen More den Fahrradkauf auf ein neues Level heben. Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche entsteht am ehemaligen Vögele Areal in der Spittaler Bahnhofstraße Kärntens modernster Bikeshop. "Wir setzten weiterhin auf die Spittaler Innenstadt und investieren mit dem Thema Freizeit und Mobilität hier in die Zukunft", sagt Seniorchef Hans More.