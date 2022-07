An nur einem Tag starben in Oberkärnten Anfang des Monats zwei Straßenmitarbeiter – ein Landesbediensteter und ein Gemeindemitarbeiter – bei Arbeiten entlang der Straße. Sie wurden von einem Auto bzw. einem Klein-Lkw erfasst und getötet. Nur wenige Tage darauf hatte ein weiterer Straßenarbeiter in Klagenfurt einen Schutzengel, eine stark alkoholisierte Lenkerin erfasste ihn. Zum Glück wurde er nur leicht verletzt. "Die Mitarbeiter unserer Landesstraßenmeistereien begeben sich bei ihrer Arbeit jeden Tag in Gefahrensituationen, um für die Verkehrssicherheit aller zu sorgen. Ich appelliere daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Tempolimits zu halten, vorausschauend und achtsam an den abgesicherten Straßenabschnitten vorbeizufahren", sagt Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber.