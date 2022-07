Es war eine kurze Nacht für die Einsatzkräfte in Oberkärnten. Angekündigte Gewitter in der Nacht zum Mittwoch haben sich glücklicherweise noch Dienstagabend verzogen, seit Mittwochfrüh wird unter leichtem Regen weitergearbeitet. "Bis zu 50 Menschen packen mit an", bestätigt Tobias Oberdorfer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stall. Rund 20.000 Kubikmeter Material haben zwei Muren in der Nacht auf Dienstag auf die Mölltalstraße befördert. Einige Häuser sind nach wie vor nur zu Fuß erreichbar. "Wir haben gemeinsam mit der Rettung einen Plan ausgearbeitet. Sollte jemand Hilfe benötigen, wird er oder sie diese auch bekommen", sagt Oberdorfer.