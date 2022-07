Nach dem Erfolg im Jubiläumsjahr 2021 fand nun die Wiederholung des Dorfplattelns und der Nacht in Tracht in Mallnitz statt. Vereine aus ganz Kärnten waren geladen. Bei den Plattlergruppen waren die "Schuhplgruppe" Reißeck-Göriach, die "Holzhackerbuam" Mörtschach, die "Hochstadlerbuam" aus Irschen und eine Partie der Ankogler vertreten. Ihre Tänze und Plattler demonstrierten die Volkstanz- und Schuhplattlergruppe Millstättersee-Seeboden sowie die Volkstanzgruppe Fürnitz.

Am Nachmittag zeigten die Vereine bei den Lokalen im Ort ihre Tänze und Plattler. Für das leibliche Wohl wurde beim Bergkristall, der Moni, dem Treff, Sportcafé, Alber, Edlinger, Eggerhof und Michi's Pizza gesorgt. Nach jeweils 25 Minuten wurde die Lokalität gewechselt und auch zwischendurch auf der Dorfstraße geplattelt.

Die jüngsten Ankogler zeigten am Dorfplatz Mallnitz ihr Können © KK/PRIVAT

Um 19 Uhr trafen dann alle wieder beim Dorfplatz ein. Dort durften die jüngsten Ankogler ihr Können zeigen. Mit "Hansl tonz mit mir" und dem "Danielplattler" sorgten die jungen Tänzer für lautstarken Applaus. Im Anschluss marschierten die Vereine unter der Trachtenkapelle Mallnitz gemeinsam in den Tauernsaal, um die Nacht in Tracht zu beginnen. Hier schwangen die Tänzer bei den Klängen von "Alpski Reh-Weibl" das Tanzbein zu Polka, Walzer und Märschen. Die Nacht in Tracht lief bis in die frühen Morgenstunden.