Wieder zogen massive Unwetter über Kärnten. Zwei Murenabgänge haben am späten Montagabend die Mölltalstraße (B106) in Oberkärnten verlegt. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Dienstag in der Früh mitteilte, löste sich "teilweise der gesamte südseitige Hang oberhalb der Bundesstraße". Auslöser dafür war Starkregen, der mehrere Bäche über die Ufer treten ließ. Drei Autos seien erfasst und teilweise mitgerissen worden, doch konnten sich fast alle Insassen selbst befreien und blieben unverletzt, heißt es von der Polizei. Tobias Oberdorfer, Kommandant der FF Stall, sagt: "Ein Autofahrer musste von den Feuerwehrleuten aus dem Auto geholt werden. Er hatte einen Schock". Kein Wunder: Die Mure hat ein enormes Ausmaß. "Da ist extrem viel Material vom Berg heruntergekommen", schildert Oberdorfer.

"Bäche zwischen den Häsuern"

Die Gemeinde Stall dürfte es besonders schlimm getroffen haben. Auch ein Wohnhaus wurde verwüstet. "In dem Haus mussten fünf Personen in den oberen Stock flüchten, als die Mure kam", schildert Oberdorfer. "Im Ortsteil Schwersberg sind überhaupt die Bäche zwischen den Häusern durchgeronnen. Zufahrtsbrücken zu den Höfen wurden teilweise zerstört", sagt der Kommandant. Noch sei es aber schwierig einen Überblick über die Lage zu bekommen. Erkundungsflüge sollen Klarheit bringen. Auch Karl Dullnig von der Straßenmeisterei Winklern ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. "Es schaut furchtbar aus", sagt der zur Kleinen Zeitung. "Ein Auto hängt noch halb in der Mure drin."

Wie durch ein Wunder gab es bei dem Murenabgang keine Verletzten. An den Fahrzeugen und Straßenleiteinrichtungen sei Sachschaden entstanden, hieß es. Die Mölltalstraße bleibe zwischen Tresdorf und Latzendorf (Bezirk Spittal an der Drau) bis zum Ende der Aufräumarbeiten am Dienstag gesperrt. Damit ist der oberhalb der Gemeinde Stall liegende Teil des Kärntner Gebirgstales, darunter die Orte Rangersdorf, Winklern oder Heiligenblut, nur über Osttirol, konkret die Großglocknerstraße (B107), erreichbar.

Mehrere Fahrzeuge wurden von der Mure mitgerissen © Straßenmeisterei Winklern/Land Kärnten/Dullnigg

Insgesamt gab es 18 Feuerwehreinsätze in Kärnten. Überflutete Keller und umgestürzte Bäume waren das Hauptproblem. Unter anderem war der Bezirk St. Veit betroffen.