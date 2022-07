Am späten Samstagnachmittag mähte eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau ihren privaten Forstweg in Mühldorf mit einem Rasentraktor, als sie aus unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug vom Weg abkam.

Die Frau konnte aber noch rechtzeitig vom Rasentraktor abspringen und so einen tiefen Absturz verhindern. Sie hielt sich an einem etwa vier Meter weiter unten gelegenen Ast fest. Von dort wurde sie vom Rettungshubschrauber RK 1 mittels Seil geborgen und mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Spittal/Drau geflogen.

Der Rasentraktor stürzte noch rund 50 Meter weiter ab. Im Einsatz standen die FF Mühldorf, die FF Möllbrücke, die Rettungshubschrauber RK 1 und Alpin 1 sowie der Polizeihubschrauber Libelle.