Ein 57-jähriger Mann aus Deutschland unternahm mit seinem 37-jährigen Neffen eine Weitwanderung von Königsee in Bayern mit dem Endziel die Drei Zinnen in Südtirol. Am Samstag überquerten sie die Hornscharte (2958 Meter hoch) und befanden sich am Abstieg zur Adolf-Noßberg-Hütte im Gradental, Gemeinde Großkirchheim.