Am Samstag gegen 8 Uhr lenkte eine 24-jährige Frau aus der Schweiz einen Pkw auf der Tauernautobahn (A 10) in Fahrtrichtung Villach. Im Anfangsbereich des Kroislerwandtunnels im Bezirk Villach, musste sie verkehrsbedingt ihren Pkw stark abbremsen. In weiterer Folge fuhr ihr ein Pkw hinten auf, gelenkt von einer 22-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau. Bei dem Aufprall erlitt die 22-jährige Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt von der Rettung in das LKH Villach gebracht.