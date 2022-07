Ein besonderer Einsatz steht Feuerwehren und Wasserrettern ab 9 Uhr am Weißensee bevor. Zwei italienische Löschflugzeuge werden heute und voraussichtlich morgen aus dem See Wasser zur Bekämpfung des Waldbrandes in Friaul holen. „Einsatzboote der Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei werden auf Höhe ,Naggl‘ einen Korridor bilden, der von anderen Booten und Schiffen großräumig umfahren werden muss“, schildert Karoline Turnscheck, Bürgermeisterin von Weißensee.