Während des heftigen Gewitters am Donnerstag, gegen 22 Uhr, wurde von Zeugen in Perau ein Krach wahrgenommen. Kurze Zeit später brach in einem Geräteschuppen eines 76-jährigen Pensionisten ein Brand aus. Dieser wurde von einer 55-jährigen Frau entdeckt, welche die Einsatzkräfte alarmierte.