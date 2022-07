Um das Interesse von schwerkranken Kinder am Essen zu wecken wurde von gaumenfest.at die „Stille-Helden-Aktion“ ins Leben gerufen und von Kärntnern Unternehmern sowie dem Land finanziell unterstützt. Sechs verschiedene Boxen befüllt von Spitzenköchen mit Zutaten für verschiedene Kreationen werden zu vergünstigten Tarifen angeboten. Mit einem Rabatt-Code können diese zum Selbstkostenpreis und versandkostenfrei ins Haus bestellt werden. Laura Städler, Ideengeberin und Mutter eines ehemals schwerkranken Kindes erzählt: „Ein schwer krankes Kind bestimmt den Alltag betroffener Familien so sehr, dass nur wenig Zeit für neue Kochideen bleibt. Kinder entdecken gerne und lieben Abwechslung, auch am Speiseplan. Wird gemeinsam gekocht, steigert dies die Neugier aufs Essen und schafft zudem bewusst wertvolle, gemeinsame Zeit.“

Frisch, kostengünstig und gesund

Sechs verschiedene Kochboxen von Spitzenköchen aus ganz Österreich stehen aktuell zur Auswahl. Jede Woche kommt eine neue Kochbox mit verschiedenen Gerichten hinzu. Claudia Hölbling, für den Einkauf und die Zustellung der Lebensmittel zuständig, erklärt: „Wir kochen die Rezepte nach, fotografieren die einzelnen Schritte ab, erstellen bebilderte Rezeptkarten, besorgen die Lebensmittel von unseren Bauern und bringen die Kochboxen ins Haus“. Für Familien, die nach ihren eigenen Rezepten kochen möchten, wurde das preisreduzierte Angebot (minus fünfzig Prozent und frei Haus), das teils weit unter dem Supermarkt-Preis liegt - mit Grundnahrungsmitteln wie frischem Gemüse, Getreide- und Milchprodukten sowie frischem Fisch und Fleisch erweitert.