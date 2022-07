Die in Kärnten geborene Modedesignerin Katharina Amenitsch und ihre Designkolleginnen Birgit Rampula und Barbara Gölles zeigen vom 21. Juli bis zum 4. August ihre aktuellen Kollektionen im Rahmen eines Pop-ups in Millstatt in der renovierten Galerie L1 Showroom, dem ehemaligen Reisebüro Burgstaller, am oberen Marktplatz in Millstatt.