Die in Kärnten geborene Modedesignerin Katharina Amenitsch und ihre Designkolleginnen Birgit Rampula und Barbara Gölles zeigen vom 21. Juli bis zum 4. August ihre aktuellen Kollektionen im Rahmen eines PopUps in Millstatt in der renovierten Galerie L1 Showroom, dem ehemaligen Reisebüro Burgstaller, am oberen Marktplatz in Millstatt.