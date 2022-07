Dienstagnachmittag waren zwei Männer (38 und 48 Jahre) aus dem Bezirk Hermagor in einem Skigebiet im Bezirk mit Revisionsarbeiten an einem Schneeerzeugungsturm beschäftigt. Um zum nächsten Turm zu gelangen, fuhren die Männer mit einem Pistengerät, an dem Sommerketten aus Stahl montiert waren. Der ältere der beiden Männer lenkte das Gerät im Rückwärtsgang in einen mit Gras bewachsenen Hang, der laut Polizeibericht eine Neigung von 45 bis 50 Grad hat.

Vermutlich aufgrund des teilweise steinigen Untergrunds verlor der Lenker die Herrschaft über den Pistenbully. Dieser rutschte rund 150 Meter talwärts und kam erst rückwärts in einer Geländemulde zum Stillstand. Bei dem Unfall erlitten beide Männer Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung durch Arbeitskollegen mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen. Am Pistenbully entstand erheblicher Sachschaden.