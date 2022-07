In seinen Anfängen vor 40 Jahren war er noch ein Geheimtipp, heute ist er ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer: Der Badesee in Greifenburg. Das vier Hektar große Gewässer lockt Besucher aus dem gesamten Drautal und aus Osttirol. Die Gemeinde, ihr gehört das Areal, hat immer wieder in die Anlage investiert, zuletzt vor 15 Jahren eine Million Euro.