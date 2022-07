Die Stadtgemeinde Spittal nimmt heuer an der Kärntner Spielplatzoffensive teil. "Wir möchten unsere Kinder aktiv einbinden und laden daher alle jungen Spittaler zu einem Malwettbewerb ein. So können wir auch sehen, was sich die Kinder wünschen", sagen Bürgermeister Gerhard Köfer und der zuständige Stadtrat Andreas Unterrieder.

Tolle Preise zu gewinnen

Beim Malwettbewerb unter dem Titel "Zeichne deinen Traumspielplatz" haben die Spittaler Kinder die Möglichkeit, ihre Ideen für die Gestaltung der städtischen Spielplätze durch bunte Zeichnungen darzustellen. Zu gewinnen gibt es Preise wie Eintrittskarten in die

Drautal Perle, City Taler, Eis-Gutscheine und vieles mehr.