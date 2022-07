Mit musikalischer Umrahmung an der Harfe durch Verena Schulz fand in Anwesenheit vieler Mitglieder die Clubübergabe des Lions Clubs in Obervellach statt. Der Präsident des vergangenen Clubjahres, Paul Pristavec, übergab die Agenden für das kommende Clubjahr seinem Nachfolger Maximilian Lesnik und dem neue Vizepräsidenten Huby Mayer.

Past-Präsident Gerhart Heidler wurde mit der vom Clubmeister Siegfried Egger kreativ gestalteten Lions Auszeichnung geehrt. Jeweils ein goldenes Ehrenabzeichen ging an Huby Mayer und Paul Pristavec sowie ein silbernes Ehrenabzeichen an Hans Günter Winkler für deren besondere Verdienste um den Club. Anschließend wurde Karin Gugganig von ihrem Club-Paten Huby Mayer vorgestellt und feierlich als Neuzugang aufgenommen.

Neuzugang Karin Gugganig mit Huby Mayer © KK/PRIVAT

Trotz Corona konnte auf ein erfolgreiches Clubjahr zurückgeblickt werden. Neben bewährten Veranstaltungen, wie dem jährlichen Friedensplakatwettbewerb in den umliegenden Schulen, dem Preiswatten oder des Vortrages von Astrid Wipfli-Rieder, gelang es heuer erstmalig zu einer heiteren Podiumsdiskussion mit Roland Adrowitzer und Günther Mayr vom ORF zu laden.

Finanziell unterstützt wurden vor allem regionale Projekte, wie das Englisch-Erlebnis Camp für Kinder im August und das Projekt "Fit wie Turnschuh" der Sportunion Obervellach. Der Erlös des Lions-Standes bei der "karierten MarktZeit" der Rettl Alpen-Kilt-Wanderung ging an das Jugendorchester der Mitteschule Obervellach. Es wurde auch eine Unterstützung für die "Lions Katastrophenhilfe Gegendtal" zugesagt.