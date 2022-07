Wie konnte der Weißensees überhaupt entstehen? Welche Überraschungen birgt die heimische Fauna, Flora und Unterwasserwelt? Mit welchen Tricks verführen Blumen nützliche Insekten? Und warum können die richtigen Farben am Seeufer und unter Wasser über Leben und Tod entscheiden? Zur Lösung dieser und vieler weiterer Rätsel stellt man am Weißensee den Besuchern ab sofort einen kostenlosen Audioguide zur Seite. Er begleitet die Gäste entlang des Seelehrpfads, des Fischlehrpfads und der Feuchtwiesenwanderung am südlichen Westufer mit spannenden Geschichten und Wissenswertem für

Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Auf unterhaltsame Weise vermittelt der digitale Reiseführer mithilfe von Audiodateien in Hörbuchqualität tiefe Einblicke in den Naturpark. "Der wandernde Zuhörer wird dazu animiert, den Blick für die vielen großen und kleinen Wunder des Naturparks zu schärfen. Das garantiert außergewöhnliche Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben", ist sich Naturpark-Ranger Robert Röbl sicher. Die notwendige "Locandy-App" kann kostenlos im Play oder App Store heruntergeladen werden. Der Audioguide basiert auf GPS und ist dann vor Ort freigeschaltet.

Ein Einblick in die Audio-App © Yachtdiver Weissensee

Gedacht ist die App für alle, die sich lieber spontan oder individuell auf den Weg machen. Zusätzlich bietet der See das Naturpark-Ranger Programm, bei dem verschiedene Experten als Reiseleiter zwischen Mensch und Natur fungieren. 20 verschiedene Programmpunkte stehen zur Auswahl: Vom Sensenmähkurs, über Wildkräuterkurse, dem nächtlichen "Sternlan schauen" bis hin zur Genusstour, einer Kombination aus Floßfahrt, gemütlicher Wanderung und kulinarischer Entdeckungsreise der Spezialitäten von Slow Food-Partner und Berufsfischer Martin Müller. www.weissensee.com