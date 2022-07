Es ist nun also doch passiert - das Waldstück auf dem ehemaligen Strabag-Areal am Auenweg in Spittal ist gerodet. Das Grundstück gehört mittlerweile der C&S Gewerbepak Auenweg GmbH, ein Unternehmen das über eine weitere Gesellschaft zur Conversio GmbH gehört. Das Spittaler Unternehmen hat sich auf Photovoltaikanlagen spezialisiert.