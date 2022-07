Acht Mitglieder der Bergrettung Fragant wurden am Sonntagabend alarmiert. Kurz nach 19.30 Uhr ging die Meldung ein, dass eine siebenköpfige Wandergruppe aus Österreich von Innerfragant in Richtung Fraganter Schutzhaus unterwegs war und sich dabei verirrt hatte. Die Wanderer folgten einem Jägersteig und kamen dadurch in immer steileres Gelände.

"Aufgrund der Ortskenntnisse konnte die Gruppe mit der telefonischen Beschreibung des Standorts rasch aufgefunden werden", heißt es vonseiten der Bergrettung. Eine Frau war im steilen Gelände gestürzt und hatte in der Folge starke Schmerzen im Rückenbereich. Die Verletzte wurde erstversorgt und für den Abtransport mittels Hubschrauber vorbereitet.

Eine weitere Person benötigte dringend Herztabletten. Diese befanden sich im Gepäck, das in der Zwischenzeit mit der Seilbahn zum Fraganter Schutzhaus geliefert worden war. "Durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Wirtsleuten des Fraganter Schutzhauses konnten die Medikamente rasch organisiert und dem Mann übergeben werden", schreibt die Bergrettung auf ihrer Facebook-Seite.

Für die restlichen Wanderer wurde eine Seilbrücke über den teilweise mit Holz verlegten Bach errichtet. Die Gruppe konnte sicher über den Bach und in der Folge über die steile Bachböschung zum Wanderweg Richtung Fraganter Schutzhaus gebracht werden.