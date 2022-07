Am Sonntag stieg ein 79-jähriger österreichischer Staatsbürger ohne Begleitung in Richtung Kals am Großglockner über den Wanderweg Figerhorn zum Lucknerhaus. Der 79-Jährige meldete sich zum letzten Mal gegen 21.30 Uhr telefonisch bei Angehörigen, um den Standort vor dem Lucknerhaus bekannt zugeben.

Nachdem der Mann allerdings von seiner Tour nicht zurückgekehrte, wurde in der Nacht auf Montag gegen 00.30 Uhr eine Suchaktion mit der Bergrettung Kals, dem FLIR-Hubschrauber und der Polizei gestartet.

Im Zuge der Suchaktion konnte der 79-Jährige nur mehr tot im Bachbett des Ködnitzbaches aufgefunden werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Österreicher vom steil abfallenden Gelände ab und stürzte ins Bachbett.