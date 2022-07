In den vergangenen Tagen wurde viel jongliert, viele Rollen mussten umbesetzt werden, doch aufgrund von mehreren Coronafällen kann der Spielbetrieb des Ensemble Porcia derzeit nicht mehr aufrechterhalten werden. "Wir haben alle Regeln beachtet, doch jene Ensemble-Mitglieder, die noch nie an Corona erkrankt sind, haben es jetzt bekommen", sagt Intendantin Angelica Ladurner. Seit zwei Wochen herrsche bei den Proben Maskenpflicht. Bei den Endproben und bei den Vorstellungen war das klarerweise nicht der Fall. "Wir hoffen, dass wir ab Mittwoch wieder in den Spielbetrieb übergehen können. Am Wochenende sollte wieder nach Plan gespielt werden können. Zum Schutz des Publikums gehen wir sehr vorsichtig vor", sagt Ladurner.

Abgesagt wurden am 18. Juli "Der Freigeist", am 19. Juli "Der Glöckner von Notre-Dame" und "Tartuffe oder der Betrüger". Die Karten behalten Gültigkeit, das Team des Kartenbüros Porcia wird alles dafür tun, einen neuen Termin zu finden. Erreichbar ist das Ensemble unter E-Mail kassa@ensemble-porcia.at, telefonisch unter (04762) 42020 oder direkt im Porcia-Kartenbüro (Burgplatz 1, Spittal/Drau). Der Spielplan und Infos zu den Stücken sind auf der Website zu finden: www.ensemble-porcia.at