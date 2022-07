Was die Kärntnermilch Junior Ranger verbindet, ist die Lust am Abenteuer, das Interesse an der Natur und deren Erhalt. Auch dieses Jahr werden im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten 15 Mädchen und Burschen zwischen 13 und 15 Jahren zu Junior Rangern ausgebildet, die in den kommenden Jahren den "echten" Nationalpark-Rangern unter die Arme greifen. Für die Jugendlichen begann am Montag das Abenteuer im Haus der Steinböcke in Heiligenblut.

"Den Nachwuchs-Rangern wird viel Wissen über Tiere, Pflanzen, Geologie, Gletscher und das Leben im Nationalpark Hohe Tauern vermittelt. Ein herzliches Dankeschön für diese Kooperation und das Engagement der Jugendlichen, die diese zweiwöchige Ausbildung in ihren Sommerferien absolvieren und so die Werte des Nationalparks Hohe Tauern weitertragen", freut sich Landesrätin Nationalpark-Referentin Sara Schaar (SPÖ).

"Unser Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Natur und den Nationalpark zu schaffen. Wir können uns glücklich schätzen, dass die Junior-Ranger-Initiative von den Jugendlichen so gut angenommen wird. Auf diese Art gelingt es, der Jugend die einzigartige Welt des Nationalparks Hohe Tauern näherzubringen und ihr Interesse für die alpine Umwelt zu wecken", so Nationalparkdirektor Peter Rupitsch. Als Partner des Ferienprogramms fungiert die Kärntnermilch unter Geschäftsführer Helmut Petschar: "Da wir als Kärntnermilch einen großen Teil unseres Rohstoffes Milch auch aus dem Nationalpark Hohe Tauern beziehen und wir größten Wert auf nachhaltigen Umweltschutz legen, sind wir stolz, ein so nachhaltiges und wichtiges Umweltbildungsprogramm zu unterstützen."