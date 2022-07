Eine 16-jährige Schülerin aus dem Bezirk Spittal ritt am Samstagabend mit einem Reitpferd in einer Koppel auf einem Reiterhof in der Gemeinde Stockenboi (Villach-Land).

Die Schülerin reitet seit ihrem dritten Lebensjahr und trug Schutzkleidung in Form von Helm, Reitbekleidung, Rückenprotektor und Handschuhen. Gegen 20.30 Uhr sprang die 16-Jährige mit dem Pferd über ein rund 40 Zentimeter hohes Hindernis. Dabei berührte das Pferd mit den Vorderhufen die Holzstange und kam zu Sturz.

Die Jugendliche wurde dabei vom Pferd geschleudert und prallte neben diesem auf dem Boden auf. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen an Kopf und Schulter. Sie wurde vom Rettungshubschraubers RK1 in das LKH Villach geflogen. Das Pferd blieb unverletzt.