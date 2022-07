Nach zwei Jahren Pause drehte sich in Feld am See schon seit Sonntag alles um den heimischen Fisch. Den Höhepunkt bildete das große Fischfest am Samstag, 16. Juli, mitten im Ortszentrum. An zwölf Ständen wurden köstliche und regionale Fischdelikatessen angeboten. Von Mediterraner Pasta mit Seesaibling und Kärntner Laxn in Vollkornkruste über Steckerlfisch, Fischnudeln und Fischburger bis hin zu Pizza Calzone mit heimischem Fisch, Frutti di Lago und Gelber Kirchtagssuppe vom Kärntner Laxn.