Stark unterkühlt und mit schweren Verletzungen im Hüftbereich wurde eine 65-jährige Einheimische Samstagfrüh von einem Wanderer in einer Schlucht in Hermagor gefunden. "Der Urlauber aus Niederösterreich hörte ihre Hilferufe", schildert ein Beamter der Polizeiinspektion in Hermagor. Gegen 8 Uhr setzte der Wanderer (44) den Notruf ab. Neben Polizei, Bergrettung und Rotem Kreuz wurde auch die ARA Flugrettung alarmiert.