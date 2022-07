45 Tonnen Heu von Oberkärntner Bauern rührten zu Tränen

Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollte von Lendorf in Richtung Gegendtal: An die 45 Tonnen Heu und über 1000 Euro wurden Samstagvormittag in Treffen übergeben. Die vom Unwetter betroffenen Landwirte hatten Tränen in den Augen.