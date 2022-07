Die Lage zählt zu den schönsten am Millstätter See: Kein Wunder also, dass das "Bootshouse" im Strandbad Dellach für die Platzwahl 2022 nominiert wurde. Derzeit liegt die Strandbar, welche vom Radentheiner Dieter Kriwanek als Pächter geführt wird, auf dem dritten Platz (hier kann abgestimmt werden).